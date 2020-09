Georgina Rodriguez "cade" sull'etichetta a Venezia 2020: la giacca ha ancora il cartellino attaccato (Di venerdì 4 settembre 2020) Arrivata a Venezia 2020, Georgina Rodriguez non ha fatto parlare di sé solo per la bellezza ma anche per un'etichetta rimasta attaccata alla giacca. È di Georgina Rodriguez la prima, vera gaffe fashion di Venezia 2020: colpa dell'etichetta che era rimasta attaccata alla giacca del completo bianco con cui la compagna di Cristiano Ronaldo è sbarcata al Lido. Bella è bella, non c'è che dire, candida e allo stesso tempo ammiccante, con il top lingerie lasciato in bella vista, ma Georgina Rodriguez, almeno a giudicare dal tenore del discorso sui social, sta facendo parlare di sè durante la permanenza a ... Leggi su movieplayer

RaiNews : 'Ho lavorato di istinto, 'The human voice' per me è stato un esperimento di libertà' #PedroAlmodóvar #Venezia77 - Gazzetta_it : Da Sanremo a Venezia, la vita da superstar di Georgina 'l'italiana' - Stefy_cm8 : @JuveMer93851167 Pensi veramente che Georgina Rodriguez, abbia bisogno di un etichetta per far parlare di se? Dai su. - Martini14Emma : RT @senzalattosio: Georgina Rodriguez volgarissima totalmente mio grosso grasso matrimonio gypsy - FredGeorge01 : RT @bIacksIupin: Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis stanno al Festival di Venezia come io sto ad un convegno sull’ingegneria aerospaziale -

Georgina Rodriguez bella da far male a Venezia in occasione del Red Carpet della mostra internazionale del Cinema. La fidanzata di Cristiano Ronaldo si presenta con uno sgambatissimo abito bianco molt ...

Georgina Rodriguez bella da far male a Venezia in occasione del Red Carpet della mostra internazionale del Cinema. La fidanzata di Cristiano Ronaldo si presenta con uno sgambatissimo abito bianco molt ...