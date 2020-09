Georgina Rodriguez arriva alla Mostra del cinema di Venezia: la gaffe non passa inosservata | VIDEO (Di venerdì 4 settembre 2020) Georgina Rodriguez arriva alla Mostra del cinema di Venezia: la gaffe non passa inosservata La dolce metà di Cristiano Ronaldo ha esordito alla Mostra del cinema di Venezia e, arrivata al Lido, Georgina Rodriguez ha sicuramente lasciato il segno non soltanto per la sua indiscussa bellezza ma anche per una piccola gaffe che non è passata inosservata all’occhio vigile del popolo del web. La bella Georgina, in posa davanti alle macchine fotografiche, ha pubblicato alcuni scatti e VIDEO del suo ... Leggi su tpi

Bellissima e di bianco vestita Georgina Rodriguez, compagna del campione di calcio Cristiano Ronaldo, incanta il pubblico del Festival del Cinema di Venezia. Ma commette una piccola dimenticanza e, al ...

