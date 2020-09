Georgina Rodriguez a Venezia con il cartellino lasciato sulla giacca: è stato un errore? (Foto) (Di venerdì 4 settembre 2020) Brutta figura per Georgina Rodriguez che a Venezia è arrivata con il cartellino ancora sulla giacca? Le Foto continuano a mostrare la gaffe della compagna di Cristina Ronaldo ma per qualcuno non è stato un errore, nessuna gaffe, anzi Georgina potrebbe averlo fatto in modo consapevole. Per chiunque sarebbe fonte di imbarazzo, un’etichetta a vista, un cartellino ancora attaccato all’abito, ma nel caso di Georgina Rodriguez potrebbe essere un modo per fare parlare anche d’altro. Come spostare l’attenzione su qualcosa e al Festival del cinema di Venezia lei ci è riuscita, magari senza intenzione, ma tutti abbiamo ... Leggi su ultimenotizieflash

RaiNews : 'Ho lavorato di istinto, 'The human voice' per me è stato un esperimento di libertà' #PedroAlmodóvar #Venezia77 - Gazzetta_it : Da Sanremo a Venezia, la vita da superstar di Georgina 'l'italiana' - martibored : RT @senzalattosio: Georgina Rodriguez volgarissima totalmente mio grosso grasso matrimonio gypsy - IAmTheSun9 : RT @bIacksIupin: Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis stanno al Festival di Venezia come io sto ad un convegno sull’ingegneria aerospaziale - TheAngelaBabies : Adelaide Kane è la perfetta fusione tra Georgina Rodriguez e Dua Lipa. -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez La gaffe di Georgina Rodriguez a Venezia, con etichetta in bella vista Vanity Fair Italia Mostra del Cinema di Venezia, Georgina Rodriguez si dimentica di togliere il cartellino: il dettaglio non passa inosservato sul red carpet

Georgina Rodriguez ha catturato l’attenzione di tutti con il suo arrivo a Venezia per la 77esima edizione della Mostra del Cinema. La compagna di Cristiano Ronaldo ha sfilato sul red carpet per partec ...

Georgina Rodriguez incanta Venezia, ma dimentica l'etichetta attaccata alla giacca

Bellissima e di bianco vestita Georgina Rodriguez, compagna del campione di calcio Cristiano Ronaldo, incanta il pubblico del Festival del Cinema di Venezia. Ma commette una piccola dimenticanza e, al ...

Georgina Rodriguez ha catturato l’attenzione di tutti con il suo arrivo a Venezia per la 77esima edizione della Mostra del Cinema. La compagna di Cristiano Ronaldo ha sfilato sul red carpet per partec ...Bellissima e di bianco vestita Georgina Rodriguez, compagna del campione di calcio Cristiano Ronaldo, incanta il pubblico del Festival del Cinema di Venezia. Ma commette una piccola dimenticanza e, al ...