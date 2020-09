Georgina bella da far male. Ma spunta l'incredibile errore sotto la giacca (Di venerdì 4 settembre 2020) Georgina Rodriguez bella da far male a Venezia in occasione del Red Carpet della mostra internazionale del Cinema. La fidanzata di Cristiano Ronaldo si presenta con uno sgambatissimo abito bianco molto apprezzato dei presenti. Ma quando spuntano le foto del suo arrivo in Laguna, qualcuno scopre l'indicibile. sotto la giacca di Georgina c'era ancora l'etichetta del negozio. Naturalmente il pubblico di internet non si fa pregare e va subito all'attacco della sex symbol. Per i più, però, si tratta di un particolare trascurabile. Dall'alto di un simile fascino, Georgina si può concedere anche qualche dimenticanza. Leggi su iltempo

