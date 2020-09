Gaffe di Georgina Rodriguez a Venezia: sfila con il cartellino della giacca ancora attaccato (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo scorso febbraio sul palcoscenico del Festival di Sanremo Georgina Rodriguez aveva incantato gli italiani con la sua bellezza travolgente. La spagnola, anche per merito della sua relazione con Cristiano Ronaldo, è ormai una diva acclamata in mezzo mondo ed è stata anche la protagonista indiscussa della seconda giornata della Mostra del Cinema di Venezia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

repubblica : RT @RepubblicaTv: Venezia 77. Cartellino bianco per Georgina: la moviola non perdona: Gaffe della compagna di Cristiano Ronaldo. Georgina R… - DonnaGlamour : Georgina, che gaffe a Venezia: Lady Ronaldo lo mette in bella vista… - raspa90 : RT @RepubblicaTv: Venezia 77. Cartellino bianco per Georgina: la moviola non perdona: Gaffe della compagna di Cristiano Ronaldo. Georgina R… - blogtivvu : Gaffe di Georgina Rodriguez a Venezia: sfila con il cartellino della giacca ancora attaccato ??? ? Ti raccontiamo tu… - chj1897com : Georgina attaccata e insultata su tutti i social per la 'gaffe' del cartellino sulla giacca e perché grassa, volgar… -