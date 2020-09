Freddie Mercury, la tragica storia della leggenda dei Queen (Di venerdì 4 settembre 2020) La leggenda della regina Freddie Mercury aveva il mondo a portata di mano. Aveva ricchezza, fama e donne e uomini che lo desideravano. Ma tragicamente, la vita della stella era piena di miseria La rockstar dei Queen Freddie Mercury ha avuto una vita di successo come uno dei musicisti più famosi di tutti i tempi. … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

delilahvipic : Oggi é il compleanno di Freddie Mercury, mi manca come l’aria, caso vuole che il 5 settembre é anche il giorno in c… - fyrewinter : OGGI 5 SETTEMBRE QUI STANNO SPARANDO I FUOCHI D'ARTIFICIO MA COMUNQUE È IL COMPLEANNO DI NOSTRO SIGNORE FREDDIE MERCURY - voidvalee : auguri a freddie mercury, mio Re da sempre per sempre. #HappyBirthdayFreddieMercury - judvxthh : RT @antonio_roman04: Freddie Mercury: Mamaaa La discoteca: - mdlmarr : RT @antonio_roman04: Freddie Mercury: Mamaaa La discoteca: -

Ultime Notizie dalla rete : Freddie Mercury Queen: Freddie Mercury canta una canzone d’amore a Mary Austin (VIDEO) R3M Gli appuntamenti di giovedì 3 a Bologna e dintorni: "Berlino Est Ovest" alle Serre

Circolo La Fattoria, via Pirandello 6, ore 20.30, sold out Il cantautore e comico Lorenzo Baglioni approda al Circolo La Fattoria in versione “One Man Show”. Lo fa con “Bella prof: si ricomincia”, spe ...

Bohemian Rhapsody stasera al Verdi

’Bohemian Rhapsody’, film vincitore nel 2019 di ben 4 premi Oscar, sarà proposto stasera alll’Arena Verdi di Forlimpopoli (piazza Fratti, ore 21,15) per la rassegna ’Il cinema ritrovato’. La regia è d ...

Circolo La Fattoria, via Pirandello 6, ore 20.30, sold out Il cantautore e comico Lorenzo Baglioni approda al Circolo La Fattoria in versione “One Man Show”. Lo fa con “Bella prof: si ricomincia”, spe ...’Bohemian Rhapsody’, film vincitore nel 2019 di ben 4 premi Oscar, sarà proposto stasera alll’Arena Verdi di Forlimpopoli (piazza Fratti, ore 21,15) per la rassegna ’Il cinema ritrovato’. La regia è d ...