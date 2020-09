Fratelli d'Italia accusa: "Raggi all'attacco della libreria Cicerone per favorire Apple" (Di venerdì 4 settembre 2020) "Il Comune di Roma pratica 'stalking' amministrativo alla storica libreria Cicerone in favore di Apple? Nel mese di luglio, in seguito alla richiesta di apertura di un megastore di Apple a Palazzo Marignoli, la libreria ha subito numerose ispezioni da parte della polizia di Roma Capitale. Il Dipartimento Patrimonio ha chiesto alla libreria stessa di inviare tutta la documentazione, sfiorando il paradosso, richiedendo ai proprietari della libreria documenti rilasciati dagli uffici stessi. Addirittura, è stato elevato un verbale per i banner che indicavano la presenza dell'attività, posti su zona privata dell'ingresso, chiedendo la rimozione e rendendo la libreria 'nascosta'". A dichiararlo in una ... Leggi su iltempo

