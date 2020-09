Francia: Tar Strasburgo annulla obbligo mascherina, è attacco alla libertà di circolazione (Di venerdì 4 settembre 2020) Anche in Franca le pronunce di tribunali amministrativi e non creano incertezze e turbative. Il Tar di Strasburgo ha riconosciuto la leggitimta dell'obbligo della mascherina, ma solo in alcune situazioni Leggi su firenzepost

VittorioSgarbi : #mascherine Il buon senso contro il panico. La ragione contro la paura. Per i giudici francesi 'l'uso delle masche… - MediasetTgcom24 : Francia, mascherine obbligatorie all'aperto: il Tar boccia il decreto #mascherine - ZiaCandida : RT @VittorioSgarbi: #mascherine Il buon senso contro il panico. La ragione contro la paura. Per i giudici francesi 'l'uso delle mascherine… - Loransel : #complottisti Francia, il Tar di Strasburgo boccia l'obbligo di mascherine all'aperto | Sky TG24… - AmosBoilini : RT @VittorioSgarbi: #mascherine Il buon senso contro il panico. La ragione contro la paura. Per i giudici francesi 'l'uso delle mascherine… -