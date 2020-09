Francia, coronavirus: dopo tre giorni dalla riapertura chiudono più di 20 scuole (Di venerdì 4 settembre 2020) Se si registrano più di tre casi di Covid, è obbligatoria la chiusura della struttura scolastica, ha ricordato il ministro per il quale comunque l'attuale ripresa delle lezioni faccia a faccia si sta svolgendo abbastanza bene. Leggi su firenzepost

