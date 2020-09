Francia, affetto da una rara malattia incurabile: si lascia morire in diretta Facebook (Di venerdì 4 settembre 2020) Ha un male incurabile, Alain Cocq decide di morire in diretta Facebook Alain Cocq, un francese di 57 anni colpito da una malattia rara, ha deciso di interrompere ogni cura e di lasciarsi morire sui social, in diretta Facebook. Aveva scritto al presidente Emmanuel Macron affinché autorizzasse un medico a prescrivergli uno psicofarmaco, ma il capo dell’Eliseo ha risposto di non poterlo aiutare. “Non mi pongo al di sopra delle leggi – scrive Macron nella sua lettera di oggi, venerdì 4 settembre – quindi non sono in grado di rispondere alla sua richiesta. Non posso chiedere a nessuno di andare oltre il nostro quadro legale attuale”. Così Alain Cocq ha deciso di voler ... Leggi su tpi

SimoneGramigni : RT @ItalyinFrance: Italia e Francia unite nel ricordare con affetto #PhilippeDaverio. La cultura e l’arte come strumenti per unire i popoli… - antopillosio : RT @ItalyinFrance: Italia e Francia unite nel ricordare con affetto #PhilippeDaverio. La cultura e l’arte come strumenti per unire i popoli… - MarinaSereni : RT @ItalyinFrance: Italia e Francia unite nel ricordare con affetto #PhilippeDaverio. La cultura e l’arte come strumenti per unire i popoli… - MnJpsf1uk : RT @ItalyinFrance: Italia e Francia unite nel ricordare con affetto #PhilippeDaverio. La cultura e l’arte come strumenti per unire i popoli… - MCYC1975 : RT @ItalyinFrance: Italia e Francia unite nel ricordare con affetto #PhilippeDaverio. La cultura e l’arte come strumenti per unire i popoli… -