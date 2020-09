Francesco Chiofalo sbugiarda i genitori di Antonella e racconta tutto: “Mi hanno sempre discriminato” (Foto) (Di venerdì 4 settembre 2020) Gli appassionati alla love story tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi saranno a conoscenza della querelle che si sta verificando tra il giovane e i genitori della fanciulla. Nello specifico, pare che il padre e la madre dell’ex tentatrice di Temptation Island abbiano, di punto in bianco, deciso di non accettare il fidanzato della figlia. Questo ha condizionato così tanto la Fiordelisi, al punto da costringerla ad interrompere la sua storia con il giovane. Poche ore fa, però, Francesco si è sfogato sui social raccontando i motivi che starebbero dietro questa decisione. Vediamo cosa è emerso. Lo sfogo di Francesco contro i genitori di Antonella Francesco Chiofalo ... Leggi su kontrokultura

lemiemillemee : sicura al 105% che quel coglione di francesco chiofalo si fa le domande da solo per sponsorizzare lol - IsaeChia : #TemptationIsland, #FrancescoChiofalo parla della crisi con #AntonellaFiordelisi e rivela: “Ecco perché i suoi geni… - zazoomblog : Francesco Chiofalo mai vista la fidanzata? Lenticchio tienitela stretta - #Francesco #Chiofalo #vista - FourTragedies : Francesco chiofalo che sputtana come non ci fosse un domani i genitori di Antonellina definendoli 'soli e manipolat… - TRASHPERSON18 : GARA 2 Francesco Chiofalo TI 4 Sossio Aruta TI VIP 1 -