Francesco Chiofalo parla dei genitori di Antonella Fiordelisi: ”Mi hanno discriminato” (Di venerdì 4 settembre 2020) Gli appassionati della storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sapranno sicuramente che sta avvenendo una discussione tra il ragazzo e i genitori di lei. Pare, infatti, che quest’ultimi abbiano deciso di non accettare più Francesco come fidanzato della figlia. La Fiordelisi si sarebbe sentita talmente condizionata da un tale atteggiamento da non poter … L'articolo Francesco Chiofalo parla dei genitori di Antonella Fiordelisi: ”Mi hanno discriminato” Leggi su dailynews24

lemiemillemee : sicura al 105% che quel coglione di francesco chiofalo si fa le domande da solo per sponsorizzare lol - IsaeChia : #TemptationIsland, #FrancescoChiofalo parla della crisi con #AntonellaFiordelisi e rivela: “Ecco perché i suoi geni… - zazoomblog : Francesco Chiofalo mai vista la fidanzata? Lenticchio tienitela stretta - #Francesco #Chiofalo #vista - FourTragedies : Francesco chiofalo che sputtana come non ci fosse un domani i genitori di Antonellina definendoli 'soli e manipolat… - TRASHPERSON18 : GARA 2 Francesco Chiofalo TI 4 Sossio Aruta TI VIP 1 -