Foto del giorno 4 settembre 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Non è affatto un esempio di manutenzione quello di questo 'nasone', la fontanella romana: siamo a Campo de' Fiori. Leggi su leggo

LegaSalvini : Ci stanno arrivando tantissime foto in supporto del Capitano! Non fermatevi???? #processateancheme - giornalettismo : Dal palco di #Roncadelle il grido: 'Qui non ci sono fascisti in piazza'. Poi #Salvini si fa una foto abbracciato a… - mecna : Mandami una foto del primo in tendenza. - erykaluna : RT @giuliocavalli: Nascere nella parte fortunata del mondo determina il futuro. E non è un merito. Bisognerebbe ricordarselo. Sempre. (fo… - Sport_Mediaset : La #rassegnastampa di venerdì #4settembre ?????? #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Foto del Foto del giorno, il mondo in 10 scatti | Liguria, le vostre immagini da Instagram Il Secolo XIX Codogno, il paziente uno torna in campo: partita di calcio con i sindaci e i sanitari dei comuni colpiti dal Covid

Il paziente uno torna in campo. Domani Mattia Maestri, il primo contagiato dal coronavirus all'ospedale di Codogno, giocherà nel triangolare di calcio tra nazionale dei sindaci, selezione politici ex ...

"Niente ricovero: è asintomatico. La quarantena a casa è la scelta migliore"

Premonitrice fu la foto con Flavio Briatore. L'ex premier Silvio Berlusconi, negativo al tampone fino alla scorsa settimana, ieri è risultato positivo al test. Non presenta sintomi e non è stato ricov ...

Il paziente uno torna in campo. Domani Mattia Maestri, il primo contagiato dal coronavirus all'ospedale di Codogno, giocherà nel triangolare di calcio tra nazionale dei sindaci, selezione politici ex ...Premonitrice fu la foto con Flavio Briatore. L'ex premier Silvio Berlusconi, negativo al tampone fino alla scorsa settimana, ieri è risultato positivo al test. Non presenta sintomi e non è stato ricov ...