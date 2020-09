Fortnite su Android: Google sta cercando di invalidare la causa antitrust di Epic Games (Di venerdì 4 settembre 2020) La lotta tra Apple ed Epic Games è ancora in pieno svolgimento, ma Google sembra pronta a fare una nuova mossa nel contenzioso contro lo sviluppatore di Fortnite.Gli avvocati di Google hanno presentato una richiesta al tribunale responsabile del processo per invalidare la causa, il che potrebbe porre fine alla controversia ancora prima che inizi formalmente.L'argomento principale di Google è che la causa che coinvolge Fortnite su Android non dovrebbe essere presentata insieme alla causa contro iOS. L'azienda sostiene che i modelli di business di entrambe le società sono abbastanza diversi e che non dovrebbero essere presi in considerazione in modo equivalente. ... Leggi su eurogamer

