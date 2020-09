Forte scossa di terremoto al confine Panama-Costa Rica [MAPPE e DATI] (Di venerdì 4 settembre 2020) Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito oggi la regione di confine tra Panama e Costa Rica, ha detto l’US Geological Survey (USGS) citato dall’agenzia Reuters. Il terremoto ha avuto una profondità di 8 chilometri, ha aggiunto. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni. Nella gallery scorrevole in alto, le MAPPE relative all’evento.L'articolo Forte scossa di terremoto al confine Panama-Costa Rica MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

TheSeeker83 : #Zangrillo riferisce che #Berlusconi respira autonomamente e situazione appare confortante. Avvertita fino in Pugli… - jobsocialeu : Optima - Lucca - Il mercato del lavoro ha subito una forte scossa dopo i recenti avvenimenti e le conseguenza hanno… - zazoomblog : Terremoto in Grecia forte scossa scuote Atene: panico nel pomeriggio gente in strada [MAPPE e DATI] - #Terremoto… - sclentertainmen : RT @PassioneGrecia: #Terremoto a #Creta Come avrete forse letto, c'è stato una forte scossa di terremoto a largo dell'isola di Creta (esat… - we_ci65 : RT @pianetasos: Sciame sismico in atto sul Vesuvio, la più forte di 2.0 richter e ieri sera in Irpinia, scossa di terremoto magnitudo 2.3. -

Ultime Notizie dalla rete : Forte scossa Roma, forte scossa di terremoto: tremano le case nella zona dei Castelli romani L'Osservatore d'Italia Danza a Sassari-Estate: emozioni e applausi per la prima di Estemporada dopo il lockdown

Una ripartenza al top con tanta voglia di rimettersi in gioco dopo mesi di inattività forzata. La prima volta della compagnia Danza Estemporada dopo la chiusura Covid, giovedì sera (3 settembre) in Pi ...

Terremoti notturni al largo tra Cesenatico e Bellaria-Igea Marina

CESENATICO. Due scosse di terremoto si sono registrate questa notte con epicentro in Adriatico al largo tra Cesenatico e ...

Una ripartenza al top con tanta voglia di rimettersi in gioco dopo mesi di inattività forzata. La prima volta della compagnia Danza Estemporada dopo la chiusura Covid, giovedì sera (3 settembre) in Pi ...CESENATICO. Due scosse di terremoto si sono registrate questa notte con epicentro in Adriatico al largo tra Cesenatico e ...