Formula 1, Binotto: “Monza? Mappatura unica potrebbe darci qualche vantaggio” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Dormo la notte? Profondamente. Monza? potrebbe andare come in Belgio perché i nostri punti deboli sono nel motore. potrebbe andare meglio perché Spa è più severa sull’aerodinamica. E poi da Monza ci sono nuove regole: si può usare una Mappatura unica del motore per qualifiche e gara. Dovrebbe darci qualche vantaggio“. Queste le parole di Mattia Binotto, Team principal della Ferrari, rilasciate a Il Corriere della Sera in vista del Gran Premio di Monza, in programma questo fine settimana. in un periodo molto complicato per la rossa. Su quali sono gli errori nella progettazione di questa Ferrari, il team principal, spiega: “Era nata per cercare più carico aerodinamico sapendo di contare su un ... Leggi su sportface

