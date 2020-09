Formazioni ufficiali Italia-Bosnia: Mancini lancia Sensi e Belotti, fuori Zaniolo e Immobile (Di venerdì 4 settembre 2020) Formazioni ufficiali Italia-Bosnia – Torna in campo la Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Gli azzurri debuttano nella nuova edizione di Nations League sfidando la Bosnia. L’Italia torna in campo a distanza di quasi un anno dall’ultima apparizione, ossia la partita di qualificazione a Euro 2020 dello scorso novembre contro l’Armenia, vinta 9-1. Stesso periodo di stop forzato anche la Bosnia, che a novembre sconfisse 3-0 il Liechtenstein. Di seguito le Formazioni ufficiali scelte dai due CT. Italia: Donnarumma; Biraghi, Acerbi, Bonucci, Florenzi; Barella, Sensi, Pellegrini; Insigne, Belotti, ... Leggi su calcioweb.eu

