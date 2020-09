Forbici, nastri e lavatrici le atroci armi quotidiane delle madri assassine (Di venerdì 4 settembre 2020) Massimo M. Veronese Nove volte su dieci a uccidere un bambino è chi lo ha messo al mondo. In modo atroce Nove volte su dieci a uccidere una bambino è la mamma. Non un assassino che viene dal buio, non qualcuno che non conosci, ma la donna che ti ha messo al mondo, che si è presa cura di te, che ti ama più della sua stessa vita. Sono le armi usate che fanno impressione, le cose di tutti i giorni trasformate in strumenti di morte. A Santa Caterina Valfurva a uccidere una bambina di otto mesi è stata la lavatrice. Mamma l'ha messa lì dentro e poi ha attivato il lavaggio, alla fine ha depositato il corpicino sul cestello come fosse un calzino da asciugare. A Vieste a soffocare due fratellini, uno di cinque, l'altro di un anno è stato il nastro adesivo incollato sulla bocca, a Parabiago a strangolare un bimbo di ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Forbici nastri Forbici, nastri e lavatrici le atroci armi quotidiane delle madri assassine il Giornale