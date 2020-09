Fondi, nascondeva 11 dosi di eroina pronte per lo spaccio: denunciato 33enne indiano (Di venerdì 4 settembre 2020) Nella giornata di ieri i Carabinieri di Fondi, a conclusione di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà un 33enne indiano senza fissa dimora. L’uomo è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizioni personale e domiciliare, di 11 dosi di eroina dal peso complessivo 4g e di un bilancino di precisione. Lo stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

