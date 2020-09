Foggia, a 19 anni la sua missione era aiutare gli altri: addio Ciro (Di venerdì 4 settembre 2020) Si chiamava Ciro Campagna il volontario della Protezione Civile venuto a mancare in seguito ad un tragico incidente stradale a Cerignola in provincia di Foggia Fonte Facebook – Ciro CampagnaUna giovane vita spezzata per via di un incidente. Ciro Campagna è volato in cielo a soli 19 anni per colpa di un’automobile che l’ha investito lungo l’autostrada A16 nei pressi di Cerignola (provincia di Foggia). Era un volontario della Protezione Civile. Aveva deciso di impegnarsi nel sociale, nell’aiuto verso il prossimo. Adesso lo continuerà a fare in paradiso, lì dove vanno le anime buone che non c’entrano nulla con questo mondo ricco di cattiverie e di ingiustizie. Foggia, l’impegno di ... Leggi su chenews

Ciro muore da volontario in servizio a 19 anni, il lutto della Misericordia di Poggiomarino

Ciro Campagna, 19 anni, è morto dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, dopo essere stato investito sabato 29 agosto lungo l’autostrada A16, nei pressi di Cerignola, in provincia di Foggia. Ciro, ...

