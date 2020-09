Firenze. Villa Favard: riqualificato l’ingresso monumentale e l’accesso al parco da via Aretina (Di venerdì 4 settembre 2020) Torna all’originario splendore l’ingresso monumentale di Villa Favard a Rovezzano grazie ai lavori di restauro e sistemazione dell’accesso da via Aretina. È in fase di completamento infatti l’intervento da 100 mila euro per la riqualificazione di pietre e intonaci, la messa in sicurezza della palazzina contigua e il miglioramento dell’accesso al parco e riqualificazione della vegetazione. È quanto emerso nel corso di un sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici e dei tecnici, che hanno verificato l’andamento dei lavori. Secondo l’assessore ai Lavori pubblici si tratta di un intervento che consente di eliminare gli elementi di degrado dell’ingresso monumentale di Villa Favard, ... Leggi su laprimapagina

