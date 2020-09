Fiorentina, dal fantamercato (De Rossi-Thiago Silva-Martinez) al mercato vero (Di venerdì 4 settembre 2020) Troppi nomi di fantasia accostati alla Fiorentina, senza che esistessero i minimi margini per arrivare alla definizione. De Rossi nuovo allenatore: no, confermato Iachini. Thiago Silva per la difesa prima e dopo la finale di Champions: no, troppo onerosa la richiesta di ingaggio, infatti il brasiliano ha scelto il Chelsea. Javier Martinez in orbita per difesa e centrocampo: no, mai una trattativa vera, infatti sta decidendo tra Athletic Bilbao (favorito) e Real Sociedad, La gente deve sognare, ma a patto che ci sia un minimo fondamento. Altrimenti si sveglia tutta sudata, lo dicono i fatti. In realtà, la Fiorentina ha impostato a gennaio il 60 per cento del mercato di luglio. Ora vuole prendere un centrocampista (Torreira piace molto, ha costi elevati, vedremo ... Leggi su alfredopedulla

