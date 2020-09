Fin: solidarietà a Lazio Nuoto, patrimonio italiano (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – Il presidente del Comitato Regionale Lazio Gianpiero Mauretti, insieme alla Federazione Italiana Nuoto e all’intero movimento natatorio composto da circa 1.500 societa’, esprime “profonda preoccupazione per l’attivita’ di sgombero forzoso avvenuta nei confronti della SS Lazio Nuoto dalla struttura di via di Villa Lucina che gestiva da 34 anni, nel quartiere Garbatella, a Roma.” “Senza entrare nel merito giuridico, relativo all’assegnazione dell’impianto comunale attraverso bando, di cui si stanno occupando gli organi preposti, si rifiutano e stigmatizzano atteggiamenti e modalita’ operative posti in atto dalla forza pubblica nei confronti della gloriosa societa’ romana, peraltro presieduta da una persona integerrima come Massimo Moroli, che ... Leggi su romadailynews

