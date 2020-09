Fifa 21: pre-download disponibile su Xbox One! (Di venerdì 4 settembre 2020) A partire dalle prime ore dell’alba del 4 settmbre gli utenti che hanno acquistato Fifa 21 in versione digitale, su console Xbox One, potranno iniziare ad effettuare il pre-download e scaricare i primi 39,87 gigabyte della versione finale, in attesa del lancio ufficiale previsto per il 9 ottobre Ricordiamo che chi ha sottoscritto un abbonamento … L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

pepefut74 : RT @GAMEBarnstaple: Pre Order Fifa 21 in sotre now! - GAMEBarnstaple : Pre Order Fifa 21 in sotre now! -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa pre FIFA 21, le varie édition disponibili per il pre order InvestireOggi.it Captain Tsubasa: Rise of the New Champions

Come abbiamo già detto, Captain Tsubasa poteva essere una grande occasione, uno scatto verso una nuova proposta videoludica per il mondo del calcio. Distaccandosi da quella simil-simulazione proposta ...

EA Play è il nuovo nome per tutti i servizi in abbonamento EA

Il servizio in abbonamento ottiene un nuovo nome e una nuova casa su Steam. I servizi in abbonamento EA Access e Origin Access Basic sono ora noti come EA Play, con Origin Access Premier chiamato EA P ...

Come abbiamo già detto, Captain Tsubasa poteva essere una grande occasione, uno scatto verso una nuova proposta videoludica per il mondo del calcio. Distaccandosi da quella simil-simulazione proposta ...Il servizio in abbonamento ottiene un nuovo nome e una nuova casa su Steam. I servizi in abbonamento EA Access e Origin Access Basic sono ora noti come EA Play, con Origin Access Premier chiamato EA P ...