Fifa 20 Kane Player Moments disponibile tramite obiettivi (Di venerdì 4 settembre 2020) Nuovi obiettivi su Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Stavolta è il turno di quello dedicato ad “Harry Kane” nella versione Momenti giocatore per aver realizzato oltre 200 gol con il suo club 4 gli obiettivi da completare Kane MOMENTI GIOCATORE In totale sono 1500 i punti esperienza disponibili per questa sfida, 300 per ognuno dei … L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

Ultime Notizie dalla rete : Fifa Kane FIFA 20 TOTW: Kane e Pjanic nella Squadra della Settimana 5 di Ultimate Team Everyeye Videogiochi