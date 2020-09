Fiere: il settore-volano da 60 miliardi di euro ricomincia dal digitale (Di venerdì 4 settembre 2020) La pandemia nel 2020 ha azzerato appuntamenti fondamentali come il Salone del Mobile e Vinitaly. Ecco che ora Milano, centro indiscusso per gli eventi espositivi, a settembre prova a ripartire dalla moda. E lo fa lanciando anche piattaforme tecnologiche. La scommessa è riattivare un business essenziale per molti altri comparti produttivi.Si riparte da Milano e si riparte con la moda. Dopo un lunghissimo lockdown, la Fiera di Milano riapre i battenti l'8 settembre con Milano Unica, kermesse dedicata al tessile e agli accessori d'abbigliamento di alta gamma. Sarà un test, valido per l'intero settore fieristico nazionale, sulla capacità di reagire alla crisi, di movimentare un business che, inevitabilmente ridimensionato dal Covid, resta competitivo a livello mondiale. Il capoluogo lombardo farà da apripista e sin dalle prime manifestazioni si ... Leggi su panorama

