Fiera Milano: Pazzali, 'generati ricavi per 46,5 mld l'anno per aziende espositrici italiane' (Di venerdì 4 settembre 2020) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) - "Le Fiere ospitate ogni anno nei padiglioni di Fiera Milano, cui prendono parte quasi 25mila espositori e 4 milioni di visitatori generano, per le sole aziende espositrici italiane, ricavi per 46,5 miliardi di euro". Lo ha detto Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano presentando uno studio sul futuro dell'industria italiana al forum Ambrosetti di Cernobbio. "Le vendite realizzate nelle manifestazioni di Fiera Milano innescano un moltiplicatore di 3,1: per ogni euro di valore aggiunto realizzato dalle aziende espositrici per effetto delle vendite generate grazie alla partecipazione alla ... Leggi su liberoquotidiano

