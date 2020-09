Ferrovia Valle Caudina, le perplessità di Angelo Feleppa (FOTO) (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “La condizione in cui versa la Ferrovia Valle Caudina “Benevento Napoli” certifica, anche rispetto al discorso delle infrastrutture dei trasporti, il fallimento assoluto del Governo De Luca”. Così Angelo Feleppa, Segretario regionale di “Alleanza di Centro”. “E’ l’evidenza delle cose a provarlo – prosegue lo stesso – Alcuni deluchiani, infatti, stanno affermando, in queste ore, di avere posto in essere solleciti all’indirizzo di Eav al fine di aversi un “processo di rinnovamento”. Con tutta evidenza, però, le loro richieste sono restate inascoltate se è vero che, per tre volte in dodici mesi, si sono avuti altrettanti episodi di svio ... Leggi su anteprima24

BB54196217 : RT @ValleLibera: La Valle Galeria brucia! Nuovamente in fiamme il tratto lungo la ferrovia Roma-Pisa a Via della Muratella e nello stesso m… - jobmeteo : RT @ValleLibera: La Valle Galeria brucia! Nuovamente in fiamme il tratto lungo la ferrovia Roma-Pisa a Via della Muratella e nello stesso m… - ValleLibera : La Valle Galeria brucia! Nuovamente in fiamme il tratto lungo la ferrovia Roma-Pisa a Via della Muratella e nello s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrovia Valle Riaperte le strade statali, ma la ferrovia della Val Pusteria rimane interrotta Il Sole 24 ORE Ferrovia Colico-Tirano, Moretti porta buone nuove

Alcuni raddoppi di binari sulla tratta ferroviaria Colico – Tirano e lo smantellamento di 40 passaggi a livello in Valle. Di questo e di altri interventi sulle strade della provincia hanno parlato l’a ...

Dalla commissione paritetica alla ferrovia: Lanièce incontra il Premier Conte e chiede risposte

Aosta - Ieri pomeriggio con una delegazione delle autonomie speciali, il senatore Albert Lanièce si è confrontato con il Premier Conte sui dossier valdostani aperti. "Il nostro augurio è che giungano ...

Alcuni raddoppi di binari sulla tratta ferroviaria Colico – Tirano e lo smantellamento di 40 passaggi a livello in Valle. Di questo e di altri interventi sulle strade della provincia hanno parlato l’a ...Aosta - Ieri pomeriggio con una delegazione delle autonomie speciali, il senatore Albert Lanièce si è confrontato con il Premier Conte sui dossier valdostani aperti. "Il nostro augurio è che giungano ...