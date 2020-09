Federpol: ‘Verità deve essere obiettivo di tutti, troppi errori giudiziari’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Rimini, 4 set. (Adnkronos/Labitalia) – “La verità deve essere un obiettivo di tutti. Dell’avvocato, dell’investigatore privato ma anche dei pubblici ministeri. Nel nostro paese ci sono troppi errori giudiziari che rendono la nostra giustizia una giustizia malata. I cittadini sono ancora troppo poco informati. Dobbiamo renderli partecipi in questo percorso, in un rapporto tra magistratura e avvocatura che deve essere più stretto e non antitetico. In questo percorso, la figura dell’investigatore privato deve essere riconosciuta. Gli errori giudiziari non li vuole nessuno, per questo anche i magistrati devono far cadere le resistenze verso le revisioni. ... Leggi su meteoweb.eu

