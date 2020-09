Federica Pellegrini esilarante incidente in piscina: ma chi c’è con lei? (Di venerdì 4 settembre 2020) Federica Pellegrini continua far impazzire tutti con suoi scatti e qualche video a dir poco esilarante: “breve storia triste” insieme suo fratello foto fonte facebookFamosa e molto apprezzata nuotatrice specializzata nello stile libero, Federica Pellegrini continua ad attirare a sé tantissimi fan e follower grazie alla sua incredibile simpatia e bellezza. Come sicuramente in moltissimi già sapranno, la nuotatrice oltre ad essere una vera star in piscina è molto apprezzata anche su Instagram dove, molto spesso, pubblica scatti di sé durante i durissimi allenamenti, dei suoi affetti, dei suoi cari e questa volta ha fatto sorridere tutti con un breve video insieme al suo adorato fratello. Nel video pubblicato sulla sua pagina ... Leggi su chenews

