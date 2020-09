Fedele a Bake Off Italia 2020 – Chi è – Video (Di venerdì 4 settembre 2020) Fedele sbarca a Bake Off Italia 2020: lo vedremo presto fra i sedici concorrenti che compongono questa nuova edizione del cook talent. Di professione fa l’attore di teatro e non solo: conduce un programma radio e si occupa anche di marketing. Fedele ha una personalità estroversa e basta osservare bene le sue camice per rendersi conto di avere di fronte un aspirante pasticcere molto originale. Che cosa sappiamo di lui? Scopriamo il Video di presentazione e la sua scheda. Fedele a Bake Off Italia 2020 – La scheda Fedele ha 44 anni e viene da Castrovillari, in provincia di Cosenza. Come sottolinea nel Video di presentazione, è un calabrese DOC purosangue e si ... Leggi su giornal

GiusyDej : Dal 4 settembre, tutti faremo il tifo per Fedele Battipede pasticcere e calabrese doc, che accenderà i forni di Bak… -