Favino: "Salvini alla mia prima? Non l'abbiamo invitato, ma il film non è manipolabile" (Di venerdì 4 settembre 2020) “Salvini? Spero che non sia un viaggio a vuoto. Vedendo il film si capisce che non è pro poliziotti, così come non è pro Nap, ma è una storia di bambini e di figli”. Così Pierfrancesco Favino, protagonista di Padrenostro di Claudio Noce, primo italiano in concorso alla Mostra di Venezia, risponde a una domanda dei giornalisti sull’annunciata presenza del leader della Lega questa sera alla premiere del film.Per la pellicola il regista si è ispirato alla vicenda propria autobiografica e alla storia del padre, bersaglio di un attentato terroristico nel 1976. Sul leader leghista, Favino ha proseguito affermando: ... Leggi su huffingtonpost

