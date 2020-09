Favino e gli anni di piombo nel poco incisivo "Padrenostro" - (Di venerdì 4 settembre 2020) Serena Nannelli L’Italia degli anni Settanta, un bambino, le famiglie spezzate e l'elaborazione del lutto. Ottimi ingredienti e buona ricostruzione d'epoca, eppure il film di Claudio Noce non graffia Alla Mostra del Cinema di Venezia arriva il primo dei quattro film italiani in gara, "Padrenostro" di Claudio Noce, la cui uscita nei cinema è prevista per il 24 Settembre. Il regista si ispira alla vicenda autobiografica legata al padre, bersaglio di un attentato terroristico ad opera dei Nuclei Armati Proletari negli anni 70. Siamo a Roma, nel 1976. Valerio (Mattia Garaci) ha dieci anni e la sua vita viene sconvolta quando, dalla terrazza di casa, assiste al tentato omicidio di suo padre Alfonso (Pierfrancesco Favino, qui anche produttore) da parte di un commando di terroristi. ... Leggi su ilgiornale

