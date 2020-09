Fatima Trotta, paura per la donna: la violenza subita (Di venerdì 4 settembre 2020) Questo articolo . Fatima Trotta negli scorsi giorni è stata vittima di un atto violento, che le ha lasciato addosso tanta paura. Ecco che cosa è successo alla donna. Grande paura per Fatima Trotta, che negli scorsi giorni ha vissuto un momento terribile e di grande violenza. La Trotta è ormai un personaggio televisivo molto conosciuto, protagonista da … Leggi su youmovies

GSCambrosio : Sal Da Vinci aggredito sull'aliscafo da Procida per difendere Fatima Trotta: ferito anche il figlio - FaiSempBurdell : @elvi_or @sonoNAPnonITA Prima made in sud, pigliamo a Fatima Trotta e la facciamo trottare, poi prendiamo alla Greg… - Notiziedi_it : Sal Da Vinci aggredito sull'aliscafo da Procida per difendere Fatima Trotta: ferito anche il figlio - Napolitanteam : Sal Da Vinci e Fatima Trotta aggrediti sull'aliscafo: la versione del cantante - - Notiziedi_it : Sal Da Vinci aggredito sull'aliscafo da Procida per difendere Fatima Trotta: «Pronto a lasciare Napoli e l'Italia» -