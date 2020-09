Fase 3: imprenditori Cernobbio, il 37,5% prevede calo fatturato fino al 10% nel 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) - Il 37,5% degli imprenditori e dei manager del forum Ambrosetti di Cernobbio prevede un calo del 10% del fatturato della propria azienda nel 2020. Il 15% stima una flessione dei ricavi oltre il 10%, un altro 20% un aumento del fatturato fino al 10% e uno su dieci un incremento oltre il 10%. E' quanto emerge dal televoto al workshop Ambrosetti fra gli imprenditori e i manager che stanno partecipando ai lavori del forum. Inoltre rispetto alla media degli investimenti fatti nell'ultimo triennio, il 42,9% ritiene che gli investimenti 2020 aumenteranno fino al 10% e il 7,1% prevede che aumenteranno di più del 20%. E coloro che ... Leggi su iltempo

