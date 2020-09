Fase 3: Cambiaghi (Lombardia), 'in attesa interventi governo su ripartenza sport' (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 set. (Adnkronos) - "Migliaia di associazioni e società sportive, atleti, tecnici e dirigenti, gestori di impianti, amministratori locali e sponsor da settimane attendono interventi dal governo sulla ripartenza dello sport e sulla gestione degli eventi. Ci auguriamo, dunque, che l'esecutivo dia nuove indicazioni certe in tempi rapidi". Così Martina Cambiaghi, assessore lombarda allo sport e Giovani interviene in tema di regole per il corretto accesso e utilizzo delle strutture sportive. "Si tratta di un tema prioritario" ribadisce l'assessore, sottolineando che "bene ha fatto il presidente della Regione a emanare un'ordinanza per rendere omogeneo, tra le città interessate dall'evento, la Supercoppa Italiana di basket", ... Leggi su iltempo

Si è tenuto a Palazzo Lombardia l’incontro fra il Comitato Regionale Lombardia della Figc e la Regione Lombardia, con l’assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi e quello al Welfare Giulio Gall ...

di Francesco Pioppi "Le sensazioni che arrivano da questa prima fase del ritiro sono ottime, veniamo da un’impresa bellissima che ci ha dato grande carica ma adesso è arrivato il momento di resettare ...

Si è tenuto a Palazzo Lombardia l'incontro fra il Comitato Regionale Lombardia della Figc e la Regione Lombardia, con l'assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi e quello al Welfare Giulio Gall ...