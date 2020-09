Faraoni: «Per me solo gioie al Verona. Per fare bene serve lo stesso spirito della scorsa stagione» (Di venerdì 4 settembre 2020) Marco Davide Faraoni ha parlato ai canali ufficiali del club durante il ritiro dell’Hellas Verona: le sue parole Marco Davide Faraoni ha parlato ai canali ufficiali del club scaligero durante il quindicesimo giorno di ritiro dell’Hellas Verona in Val Gardena. Le sue parole. Verona – «Il mio primo anno e mezzo in gialloblù? Molto intenso e vincente, a partire dalla promozione in Serie A di un anno fa, tanto bella quanto inaspettata. E poi il nono posto della stagione appena conclusa, dove abbiamo stupito tutti grazie al gruppo, allo staff e ai tifosi. Un campionato storico. Il mio rendimento e i miei 5 gol? I gol sono stati la conseguenza della continuità che ho avuto, sia in partita che nella crescita quotidiana in ... Leggi su calcionews24

HellasVeronaFC : #Faraoni: 'Per me solo gioie in un anno e mezzo a Verona: per continuare a far bene serve lo spirito della scorsa s… - carmentpf : @salvatore1953 Tornare ai popoli schiavi,e padroni onnipotenti. Le multinazionali sono formare da ricchi porconi ch… - n9ve2 : @grecben ...chi prende Gosens (se gioca a 3) prende il più forte in circolazione. Kumbulla pare che non lo voglia p… - WolfMercato : Come detto, la posizione di Hysaj sarebbe più salda in caso di conferma anche di Ghoulam. Se lui partisse e se trov… - n9ve2 : ...prestito gratis + 12M. Così sì!!! Finalmente un'operazione in cui non ci siamo fatti prendere per il culo. Ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Faraoni Per Faraoni: Solo gioie per me da quando sono qui TgGialloblu Faraoni: «Per me solo gioie al Verona. Per fare bene serve lo stesso spirito della scorsa stagione»

Marco Davide Faraoni ha parlato ai canali ufficiali del club scaligero durante il quindicesimo giorno di ritiro dell’Hellas Verona in Val Gardena. Le sue parole. VERONA – «Il mio primo anno e mezzo in ...

Verona, Faraoni: “Roma alla prima? Affrontiamo tutte come sempre, intensità insieme ai nuovi”

VERONA FARAONI – Davide Faraoni, dfensore dell’Hellas Verona ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club scaligero. Queste le sue parole: “E’ stato un anno e mezzo molto intenso ma ...

Marco Davide Faraoni ha parlato ai canali ufficiali del club scaligero durante il quindicesimo giorno di ritiro dell’Hellas Verona in Val Gardena. Le sue parole. VERONA – «Il mio primo anno e mezzo in ...VERONA FARAONI – Davide Faraoni, dfensore dell’Hellas Verona ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club scaligero. Queste le sue parole: “E’ stato un anno e mezzo molto intenso ma ...