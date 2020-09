Faggiano: «Ripartiamo da Perin. Genoa? Attratto da questa nuova sfida» (Di venerdì 4 settembre 2020) Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato al Secolo XIX. Queste le parole del dirigente del Grifone Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato al Secolo XIX. Queste le sue parole. MERCATO – «Non dobbiamo avere fretta né stravolgere la squadra. Ma conto di dare a Maran il 70-80% della squadra in tempo per la prima di campionato». Perin – «Da chi riparte il Genoa? Da uno come Perin, ha voluto fortemente tornare e poi mi ha detto: “Direttore, facciamo una squadra forte”. Mi piace quest’ambizione, è lo spirito giusto. Anche lui negli ultimi mesi non ha brillato, può fare di più. Ma lo spirito è quello giusto». PRIMO MESE DA DIRETTORE SPORTIVO DEL ... Leggi su calcionews24

