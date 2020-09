Faggiano: “Dobbiamo ripartire da Perin. Lavoro al ritorno di Pavoletti” (Di venerdì 4 settembre 2020) Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato un’intervista a “Il Secolo XIX”. Queste le sue parole: “Da chi possiamo ripartire? Da uno come Perin, ha voluto fortemente tornare e poi mi ha detto: “Direttore, facciamo una squadra forte”. Mi piace quest’ambizione, è lo spirito giusto. Anche lui negli ultimi mesi non ha brillato, può fare di più. Ma lo spirito è quello giusto. Primo mese da ds rossoblu? Entusiasmante, caotico, difficile. C’è un po’ di tutto e sicuramente non sono uno che si abbatte davanti agli ostacoli. Sono arrivato con tanta voglia di fare, parecchi mi avevano sconsigliato di venire perché il Genoa è reduce da stagioni difficili. Ma io sono grande e grosso, non mi spavento. E volevo una nuova sfida, ... Leggi su alfredopedulla

