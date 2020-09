Facebook, soldi agli utenti per disattivare provvisoriamente l’account (Di venerdì 4 settembre 2020) In vista delle elezioni americane Facebook sta proponendo ad alcuni utenti di partecipare a un esperimento sui social media. Da qualche tempo Facebook sta conducendo una serie di studi sull’impatto dei social network sui processi democratici e sulle elezioni. Una giornalista del Washington Post ha pubblicato su Twitter alcuni screenshot che testimoniano un’iniziativa legata a queste ricerche in corso. Negli Stati Uniti la società di Mark Zuckerberg sta proponendo ad alcuni suoi utenti di disattivare temporaneamente i loro account Facebook e Instagram in cambio di soldi. Una portavoce di Facebook ha confermato l’esperimento, descrivendolo come parte di una più ampia e rigorosa ricerca accademica. Ha ... Leggi su bloglive

mariasole813 : RT @UtherPe: A Mirafiori 'facciamo' mascherine, le auto in Polonia, gli accessori in Francia ... L'indotto italiano affanculx. I soldi li… - UtherPe : A Mirafiori 'facciamo' mascherine, le auto in Polonia, gli accessori in Francia ... L'indotto italiano affanculx.… - fcister69 : RT @GarauSilvana: Fitto'i soldi per il Corona Virus vanno mandati al Nord' Cioe',vorrebbe governare al sud dando gli aiuti al nord? #Puglia… - Ilmax5stelle : RT @GarauSilvana: Fitto'i soldi per il Corona Virus vanno mandati al Nord' Cioe',vorrebbe governare al sud dando gli aiuti al nord? #Puglia… - sostengo5 : RT @GarauSilvana: Fitto'i soldi per il Corona Virus vanno mandati al Nord' Cioe',vorrebbe governare al sud dando gli aiuti al nord? #Puglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook soldi Facebook, soldi agli utenti per disattivare provvisoriamente l’account BlogLive.it Facebook, soldi agli utenti per disattivare provvisoriamente l’account

Negli Stati Uniti la società di Mark Zuckerberg sta proponendo ad alcuni suoi utenti di disattivare temporaneamente i loro account Facebook e Instagram in cambio di soldi. Una portavoce di Facebook ha ...

Ex Ilva: operaio in Cigs, ho il cancro, ridatemi il lavoro

(ANSA) - TARANTO, 03 SET - "Carissimo presidente, ho il cancro e sto spendendo tanti soldi per le cure. Non voglio denaro, ma ridatemi la dignità del mio lavoro". E', in sintesi, l'appello rivolto da ...

Negli Stati Uniti la società di Mark Zuckerberg sta proponendo ad alcuni suoi utenti di disattivare temporaneamente i loro account Facebook e Instagram in cambio di soldi. Una portavoce di Facebook ha ...(ANSA) - TARANTO, 03 SET - "Carissimo presidente, ho il cancro e sto spendendo tanti soldi per le cure. Non voglio denaro, ma ridatemi la dignità del mio lavoro". E', in sintesi, l'appello rivolto da ...