Facebook Messenger contro le fake news, arriva il limite di inoltro a 5 gruppi o contatti (Di venerdì 4 settembre 2020) Come già fatto tempo fa su WhatsApp, Facebook ha deciso di introdurre anche su Messenger un limite alle possibilità di inoltrare uno stesso messaggio a più contatti o gruppi: una decisione resasi necessaria a seguito delle pressioni subite dal colosso per mettere un freno alla diffusione delle fake news sulle proprie piattaforme, specialmente ora che si avvicinano le elezioni statunitensi e che comunque la situazione sociale negli Stati Uniti è tesa e impazza ancora il Coronavirus. Anche su Messenger dunque non sarà possibile inoltrare uno stesso messaggio a più di cinque contatti o cinque gruppi per volta, nel tentativo di rallentare le campagne di disinformazione virale, che ... Leggi su ilfattoquotidiano

Anche Facebook Messenger ha deciso di intraprendere la giusta e necessaria lotta alle fake news, introducendo così il limite di inoltro per i messaggi.

