Facebook imporrà il “silenzio elettorale” una settimana prima delle elezioni americane (Di venerdì 4 settembre 2020) (foto: Rafael Henrique/Sopa Images/LightRocket/Getty Images)“Sono preoccupato perché la nostra nazione è così divisa e i risultati elettorali, che richiederanno giorni se non settimane per essere elaborati, potrebbero portare a disordini civili in tutto il paese”. Con queste parole, pubblicate in un post Facebook, Mark Zuckerberg ha annunciato le nuove regole che la sua piattaforma intende seguire in prossimità delle elezioni presidenziali americane di novembre: nella settimana che precederà il voto, non sarà più permesso pubblicare nuovi annunci politici da parte dei candidati e verranno segnalati tutti quei post che annunceranno la vittoria di uno partito o dell’altro prima che si concludano definitivamente gli ... Leggi su wired

