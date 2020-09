F1, GP Italia: Verstappen contro le barriere alla Ascari (VIDEO) (Di venerdì 4 settembre 2020) Incidente per Max Verstappen nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Il pilota olandese ha perso il controllo della sua Red Bull alla variante Ascari del circuito di Monza ed è finito contro le barriere, rompendo l’ala anteriore. Per fortuna il pilota classe 1996 è rimasto illeso ed è anche riuscito a uscire dalla sabbia che in quel tratto è decisamente tanta. In alto il VIDEO. Leggi su sportface

