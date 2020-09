F1, GP Italia 2020: omaggio di Vettel, tricolore nel casco (FOTO) (Di venerdì 4 settembre 2020) Sebastian Vettel ha omaggiato l’Italia e i tifosi della Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monza, l’ultimo per il pilota tedesco alla guida della monoposto di Maranello. Il quattro volte campione del mondo ha apposto un tricolore sul suo casco accanto alla bandiera della Germania ed è sceso in pista dunque con questo casco molto particolare per salutare il nostro paese. Ecco di seguito la FOTO. Sobre o layout do casco do Vettel. Acho que é uma das poucas vezes que ele procura não alterar as cores da bandeira Alemanha que atravessa o capacete. No casco de 2016 fez um degradê do branco ao cinza com a Bandeira Italiana e o cavalhinho rampante na parte de ... Leggi su sportface

Open_gol : «Tutti i comunisti dovrebbero essere marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Coronavirus. Viva l’Italia, viva i… - Mov5Stelle : Al #VotaSì Day, il 12 settembre, saremo nelle piazze di tutta Italia pronti a dare tutte le informazioni e togliere… - Piu_Europa : ?? #PIUEUROPA IN OLTRE 30 PIAZZE PER DIRE #IOVOTONO ?? ? Sabato 5 e domenica 6 settembre #PiuEuropa in oltre 30 piaz… - TonusAldo : Traghettare clandestini in Italia rende ricchi: fondatore ONG ha 3 lussuose ville - sandcomunik : RT @GagliardoneS: Italia: 3/09/2020 L’emozionante immagine della prima traversata in bicicletta nello stretto di Messina: La De Micheli non… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia 2020 Italia 2020, il paese dove il diritto alla salute vale solo per i bianchi Il Riformista Master Unimc in Didattica dell'italiano: gli ex alunni a lavoro in tutta Europa

2' di lettura 04/09/2020 - In molti lavorano o hanno lavorato in realtà scolastiche ... per l’accesso alla classe di concorso A023 per l'insegnamento della "lingua italiana a discenti di lingua ...

Pépito di Offenbach: la lirica non si ferma alle Muse

La Fondazione Teatro delle Muse ha scelto di uscire dalle mura del teatro per realizzare le produzioni nella Corte della Mole Vanvitelliana, dove più agevole è l’assolvimento delle procedure di sicure ...

2' di lettura 04/09/2020 - In molti lavorano o hanno lavorato in realtà scolastiche ... per l’accesso alla classe di concorso A023 per l'insegnamento della "lingua italiana a discenti di lingua ...La Fondazione Teatro delle Muse ha scelto di uscire dalle mura del teatro per realizzare le produzioni nella Corte della Mole Vanvitelliana, dove più agevole è l’assolvimento delle procedure di sicure ...