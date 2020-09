F.1. Gp. Italia: a Monza sfrecciano le due Mercedes nelle Libere (Di venerdì 4 settembre 2020) nelle seconde prove Libere Lewis Hamilton e Valtteri Bottas davanti a tutti a Monza. L’inglese in 1’20”192 ha preceduto il finlandese, staccato al pomeriggio di due decimi, entrambi su gomma soft. Terzo tempo, ma staccato di quasi 9 decimi, per la McLaren di Lando Norris, davanti Pierre Gasly con l’AlphaTauri, apparsa in crescita, e a Max Verstappen, ottimo quinto su gomma duraFERRARI - Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno continuato il lavoro di preparazione per gara e qualifiche nella seconda sessione di prove Libere sul circuito di Monza. Il monegasco e il tedesco hanno percorso rispettivamente 32 e 28 giri ottenendo rispettivamente il nono e il dodicesimo tempo.Gomme diverse. La squadra ha diversificato i programmi con i due piloti: Charles ha iniziato il turno su ... Leggi su itasportpress

