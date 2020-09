Ex calciatore accusato di pedopornografia: trovati quasi trecento file tra immagini e video (Di venerdì 4 settembre 2020) Guai seri per Christoph Metzelder, ex difensore di Borussia Dortmund e Real Madrid tra le altre, accusato di pedopornografia. Il 39enne tedesco è stato trovato in possesso di 297 file pornografici di bambini e ragazzi che avrebbe inviato via WhatsApp ad alcune persone, che hanno testimoniato contro di lui. Metzelder era stato sottoposto a una perquisizione un anno fa, il 3 settembre 2019. L’inchiesta era partita dalla segnalazione di una donna di Amburgo, che aveva mostrato alle forze dell’ordine alcune foto inviatele via WhatspApp dall’ex nazionale tedesco. Notizie del giorno – Foto hot ‘rubate’ alla Vignali, 18 positivi al Covid in una squadra, retroscena Pedro-RomaL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

