“Evitare che i numeri arrivino alla stampa”. Online i verbali del Cts, ecco cosa contengono. Dai tamponi “solo ai sintomatici” alla mancata zona rossa nella bergamasca (Di venerdì 4 settembre 2020) L’invito alla “massima cautela” nel diffondere i contenuti del piano italiano contro l’epidemia per evitare “che i numeri arrivino alla stampa“. Il tampone “non giustificato in assenza di sintomi”. La chiusura delle scuole in Lombardia suggerita già il 21 febbraio, quando il paziente uno di Codogno viene ricoverato in ospedale. E poi la mancata zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo: gli esperti propongono di istituirla il 3 marzo, ma pochi giorni dopo si fa strada l’idea di chiudere tutto il Nord Italia, “ferma restando la facoltà prevista dalla legge” del 1978 “di adottare ulteriori misure da parte delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

