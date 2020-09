Eternal Love film stasera in tv 4 settembre: cast, trama, streaming (Di venerdì 4 settembre 2020) Eternal Love è il film stasera in tv venerdì 4 settembre 2020 in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV Eternal Love film stasera in tv: cast La regia è di Ahmet Katiksiz. Il cast è composto da Murat Yildirim, Fahriye Evcen Özçivit, Fatih Al, Filiz Ahmet, Ege Aydan, Fatih Dogan. Eternal Love film stasera in tv: trama Can è un giovane neurochirurgo di successo che ha fatto del proprio lavoro il centro ... Leggi su cubemagazine

