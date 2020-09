Esther Scott è morta: la causa del decesso. Chi era l’attrice (Di venerdì 4 settembre 2020) Esther Scott è morta: la causa del decesso. Chi era l’attrice Il mondo del cinema e delle serie televisive piange uno dei suoi volti più riconoscibili: quello di Esther Scott, attrice che abbiamo visto in diversi prodotti d’intrattenimento, tra cui Beverly Hills 90210 e La ricerca della felicità, il film americano di Gabriele Muccino con Will Smith. Esther Scott è morta: aveva 66 anni Esther Scott aveva 66 anni ed è stata colpita da un infarto nella sua casa di Santa Monica: il fatto è successo lo scorso 11 febbraio, quando la donna era sola in casa. I familiari, preoccupati, sono entrati nel suo domicilio e l’hanno ... Leggi su termometropolitico

