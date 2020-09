ESL Premiership, prosegue la sponsorizzazione di Mercedes-Benz (ed è una buona notizia) (Di venerdì 4 settembre 2020) ESL UK ha annunciato che il colosso automobilistico tedesco Mercedes-Benz ha rinnovato la sua sponsorizzazione della ESL Premiership. L’accordo va a riguardare principalmente la competizione esports di Dota 2 per la sua prossima stagione, con Mercedes-Benz che funge da fornitore automobilistico ufficiale. Nel momento stesso in cui ESL UK ha aggiunto Dota 2 alla competizione, ovvero nel settembre 2019, ha anche accolto Mercedes-Benz come sponsor. Il marchio automobilistico aveva infatti già stabilito un rapporto di lavoro con ESL, cominciato nel torneo Dota 2 ESL One Birmingham e proseguito per due anni consecutivi. Oltre a questo importante annuncio, è stato anche confermato che la ESL Premiership avrà Razer ... Leggi su esports247

